Известная украинская телеведущая Катя Осадчая вернулась к своему любимому занятию

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото и видео со съемок «Голоса країни». Как известно, до Нового года звезды отсняли уже часть слепых прослушиваний, после чего все отправились в отпуск в теплые края. Теперь все артисты вернулись к работе, о чем сразу же сообщили своим поклонникам.

На свежих фото Осадчая позировала в золотом блестящем платье с рюшами. Ведущая не стала отказываться от каблуков, поэтому на ее ножках красовались туфли на шпильках. Рядом с красоткой традиционно стоял ее муж Юрий Горбунов, который также является ведущим шоу.

Судя по всему, Катя Осадчая не сдержала радости, связанной с возвращением к съемкам, поэтому решила показать поклонникам закулисье шоу.

Напомним, что в 11 сезоне «Голосу країни» сменили не всех тренеров. Вместо Дана Балана и парочки Потап и Настя кресла тренеров заняли Надя Дорофеева и Олег Винник.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая прижалась к любимому мужу, показав настоящее счастье. Телеведущая позировала без макияжа, что ни капли ее не смущало. Довольный Горбунов обнял жену, показав настоящую идиллию.

Напомним, что Осадчая из «Голоса країни» в образе злой королевы прижалась к Горбунову, показав неподдельные эмоции: «Только его…».

Как сообщала Politeka, Горбунов засветил уставшего Винника в кресле "Голос країни", неожиданное фото: "Аж страшно стало".

Также Politeka писала, что Осадчая в сияющем платье поразила внешностью за кадром "Голосу країни": "Полетели...".