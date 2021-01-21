Популярна українська ведуча, зірка "1+1" Катя Осадча в образі королеви притулилася до головного чоловіка свого серця

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок Каті з'явилося її спільне фото з чоловіком, телеведучим Юрієм Горбуновим. Осадча була в образі червоної королеви з фільму "Аліса в Країні чудес". Її волосся було накручене і складене в зачіску, зверху якої красувалася красива корона.

Яскравий макіяж Каті підкреслював її аристократичні риси обличчя. Осадча була одягнена в картату сорочку. Судячи з усього, вона перебувала в гримерці і ще не встигла переодягнутися у відповідну сукню.

Зірка міцно притиснулася до Горбунова, який явно не був проти обнімашок. Парочка дивилася в кадр і виглядала щасливою.

"Тільки його королева", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях під постом зіркам залишили кілька приємних відгуків.

"Супер. Щастя вам", «яка красуня», "відмінна пара", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, відносини Осадчої і Горбунова зародилися на проекті "Голос". Парочка довгий час приховувала свої стосунки.

Раніше ми писали, що Осадча поділилася атмосферним фото з відпочинку в Дубай. Красуня позувала на пляжі в довгому літньому сарафані. Виглядала вона чудово.

Нагадаємо, що Осадча без макіяжу і з брудною головою вразила зовнішнім виглядом в літаку: "Катю не впізнати".

Як повідомляла Politeka, Осадча здивувала дивним виглядом на "Голос країни", кадри закулісся: "під мухою Катя...".

Також Politeka писала, що Осадча з "Голосу країни" переборщила із загадковістю на фото в профіль:"як 55-річна після пластики".