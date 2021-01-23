Ведучий Юрій Горбунов поділився спільним знімком із зірковим тренером шоу "Голос країни" Олегом Винником

Фотографію шоумен виклав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Як відомо, 24 січня на телеканалі "1+1" стартує 11 випуск вокального телешоу "Голос країни" під назвою "перезавантаження".

Зіркові тренери, а також телеведучі всіляко інтригують публіку, вигладжуючи різні фотографії з гучного проекту.

«Фото з повелителем вовчиць!!Прикладайте слабі місця-фото лікувальне😎І не забудьте 24 січня,в цю неділю подивитись Голос -11 сезон!! ",- жартівливо підписав Юрій Горбунов.

Українці кинулися обговорювати побачене в коментарях, звернувши увагу, що на фото Олег Винник виглядає сильно втомленим.

"Відно що @olegg.vynnyk, втомлений дуже♪", " Який Олежа злий, мене аж страшно с ", "Не розумію, чого з Винника секс символу ліплять.. Ну, не тягне він.. Його образ, ці жовті волосенята висять...зовнішність на любителя. Йому підстригтися б як небудь. Мда.. Але голос є, хоча не фанатка його пісень", " Хороші хлопці", " Юрій! А можна фоточку з Тіною🙏", - пишуть в мережі.

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