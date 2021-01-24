Певица Ани Лорак удивила роскошным видом в вечернем платье
Как передает Politeka.net, новым селфи артистка поделилась на свое страничке в Instagram.
На опубликованном кадре с ванной Ани предстала в шикарном платье. Наряд идеально подчеркнул зону декольте и потрясающие формы певицы.
Стоит отметить, что Лорак ранее публиковала фото в более откровенном наряде, признавшись, что является фанатом вечерних платьев.
Наряд идеально подчеркнул фигурку звезды, ее пышный бюст и округлые бедра. Изюминкой платья стал экстремальный разрез. Красотка без стеснения засветила свою стройную ножку, от которой невозможно было оторвать глаз.
"В восторге от того, как вы одинаково прекрасно выглядите в оверсайз худи и в вечернем платье!, "Как красиво вы выглядите! Каролин, вам точно есть 18?", "Какая красивая, нет слов", - восхищались образов певицы в комментариях.
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