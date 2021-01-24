Украинская певица Оля Полякова показала, как решила немного обновить свой имидж после отпуска

Полякова привыкла обращать внимание аудитории к себе, благодаря пикантным образам на сцене – певица не только не стесняется своего тела, но еще и с гордостью демонстрирует его в костюмах из блесток и латексных мини. При этом Оля не раз рассказывала о том, как ухаживает за собой и как много времени на это уходит.

По возвращению из отпуска на Мальдивах звезда решила обновить оттенок блонда и снова перекрасилась, изменив цвет из золотистого, на более холодный и на тон светлее. Кадрами с преображением звезда поделилась в Сторис.

Как видно, звезда активно следит за собой – много занимается спортом, уделяет время отдыху и хорошо питается, не признавая жестких диет.

"Никакого секрета красоты – нет. Моя хорошая форма и красота - это работа над собой и гены. Я не очень склонна к полноте, поэтому могу позволить себе съесть лишнее, но не ем молочное, поскольку от него отекает лицо и ноги. При этом уход и спорт никто не отменял. Признаюсь, что люблю заниматься спортом – я очень энергичная, а кроме того, я же даю 200 концертом в год – это большие затраты энергии", - рассказывала ранее Оля в Инстаграм.

Отметим, ранее звезда мило отметила день рождения всей семьей на берегу океана, а сегодня отдыхая на Мальдивах, получила сотни комплиментов за новый пляжный образ. Безупречные после всех тренировок изгибы поразили даже коллег знаменитости.

«С таким фотографом и обработка не нужна!!!! @mashapolyakova Маруся! Руки у тебя из правильного места!❤️выбираем! 12345????», - написала Полякова под фото и отметила свою дочь.

Пользователи сети сразу ответили, в том числе отреагировала и Санта Димопулось:

«Мне тоже нужна такая Маруся 😂❤️; Мяч не сразу заметил!😂; С такой фигурой обработка не нужна ☺️😀👍 с днём Рождения всего самого нужного и важного Вам 😇❤️; С такой фигурой тоже😊; Оля,это ,,неприлично''быть такой шикарной!😉👍; Если руки золотые - то неважно откуда они ростут; Мне тоже нужная такая Маруся 😆💖Фигурка шик. 🔥».

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