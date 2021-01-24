Шоумен Юрий Горбунов раззадорил публику сочными кадрами и долгожданным событием
Как передает Politeka.net, 50-летний ведущий шоу "Голос країни" опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которох предстал с женой и коллегой на проекте Екатериной Осадчей.
Нарядный Горбунов, в костюме-тройке цвета марсала и белой рубашке позаигрывал с 37-летней супругой. На одном из фото разгоряченный шоумен даже полез к Екатерине целоваться, сложив губы "уточкой". При этом одной рукой он обнимал любимую за талию, а та, с голливудской улыбкой, придерживала его за плечи. Красотка позировала в кремовом топе с воланами-рюшами и темных строгих брюках со стрелками.
Еще на одном снимке уже Осадчая воспылала чувствами к супругу, нежно обняв его сзади. И на третьем фото Горбунов выпустил "зверя" на волю, застыв в хищной позе.
"Уже сегодня! В 21.00 на 1+1 «Голос країни» 11 сезон! Перезагрузка! Ждем с нетерпением!", - Юрий сделал анонс в своем посте.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Вы очень хорошие, милые, замечательная пара! Юра тииигр🔥🔥🔥"
"Екатерина сегодня суперрр!!! Хорошая пара!"
"Опять эта парочка. Уступите место молодежи"
Как известно, Горбунов вместе с женой являются неизменными ведущими "Голоса країни". В 11 сезоне проекта изменился тренерский состав. Вместо Дана Балана и парочки Потапа и Насти Каменских кресла судей заняли Надя Дорофеева и Олег Винник.
Ранее мы рассказывали, как Осадчая показала закулисье "Голоса", представ в золотистом платье на запах.
"Полетели...", - подписала звезда.
Напомним, что Осадчая из «Голоса країни» в образе злой королевы прижалась к Горбунову, показав неподдельные эмоции: «Только его…».
Также Politeka писала, что Осадчая в сияющем платье поразила внешностью за кадром "Голосу країни": "Полетели...".