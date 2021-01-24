Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками радостной новостью

Как передает Politeka.net , соответственный пост знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Мой рабочий год стартовал со съёмок "Голоса". Сегодня они продолжаются, ну а вы, мои дорогие подписчики, сможете увидеть как проходили слепые прослушивания уже сегодня! Смотрите премьеру 11 сезона и мой дебют уже во взрослом голосе", - сообщила певица в подписи к посту.



На опубликованных кадрах судья "Голоса" предстала в свободном спортивном наряде, чем восхитила своих фанатов.

Поклонники поддержали Надю и сообщили, что будут с нетерпением ждать начала шоу.



"Все будем смотреть и поддерживать твою команду", "Твоя команда будет самая лучшая", "Уже сегодня мы увидим 11 сезон", "Я так ждала этого дня когда наконец то увижу слепые прослушивания, чувствую, будет круто", "Очень интересно посмотреть на тебя, как судью во взрослом сезоне", - писали в комментариях под постом.



Отметим, что Надя Дорофеева станет дебютантом во взрослом "Голосе". До этого она в составе группы "Время и стекло" была судьей детского "Голоса" в двух последних сезонах шоу.



Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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