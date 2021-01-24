Бывшего парня российской певицы и блогера Ольги Бузовой госпитализировали с травмами

Рэпер Давид Манукян, более известен как Dava, обратился в больницу с сильной болью, сообщают российские СМИ.



Согласно данным, неприятный инцидент произошел с исполнителем во время репетиции проекта "Танцы со звездами".



"Уже в больнице, куда Дава обратился с сильной болью, врачи диагностировали у артиста вывих в плечевом суставе. Кажется, во время репетиции мужчина думал совсем не о танцах", - говорится в сообщении.

Напомним, о разрыве отношений со своим бойфрендом Ольга Бузова сообщила 22 января. Вопреки намерению не афишировать причины расставания певица все-таки призналась, что Давид ей изменял и избивал.

Певица также разместила скриншот одного из своих постов об экс-бойфренде, который прокомментировала его мать, назвав "солнечным чудом".



"Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле? Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", – написала Бузова.

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