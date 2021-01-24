Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя в новом пикантном образе

На фото Анфиса позировала в кружевном белье, показавшись возле туалетного столика. Чехова без стыда хвасталась пышными формами, соблазнительно подняв одну ножку. Волосы звезда собрала в узел, а взгляд отвела от объектива камеры. Кадр получился очень соблазнительным и зажигающим, ведь красотка будоражит идеальными формами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Слишком умная, слишком амбициозная.

Изменись, повернись ко мне слабой своей стороной!"

Я так много менялась, что вижу теперь осознанно:

"Оставайся лишь с тем, с кем ты можешь остаться собой!", - написала Чехова под фото.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красиво. На шикарном теле, шикарное белье", "Анфиса, вы - идеальная", "Боже, какая роскошь, вы шикарная женщина", "Совершенно верно.Вы очень красивая женщина", "Вот это женщина".

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Знаменитость стояла возле окна, прижав рукой белую простыню, а из-под нее торчали упругие ягодицы в трусиках.

Анфиса зачесала за ушко волосы, опустив глаза и сделав образ каким-то загадочным.

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