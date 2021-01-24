Королева Великобритании Елизавета II планирует лишить сбежавшую в США Меган Маркл важных привилегий
Когда американская актриса вышла замуж за британского принца Гарри, она получила не только статус герцогини Сассекской, но и покровительство над двумя важными патронатами. Так, Маркл должна была курировать Национальный театр и Ассоциацию университетов Содружества.
Герцогиня Сассекская выполняла свои обязанности до начала 2020 года, когда они с мужем неожиданно решили покинуть Букингемский дворец и отречься от своих титулов и обязанностей.
Впрочем, британские издания со ссылкой на влиятельного королевского эксперта Ричарда Идена утверждают, что даже во время жизни во дворце Макрл «абсолютно ничего не сделала» для театра. В связи с этим королева планирует лишить жену своего внука патронажа над организацией и передать это право принцу Эдуарду или Софи Уэссекской.
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Украинка с 15-м размером бюста вывалила свои "тыковки" на отдыхе в Египте: "Пошло и вульгарно"
Выяснилось, с кем Лорак провела романтичную ночь в Киеве, кадры разлетелись по Сети: "В России не понравилось?"
Трагедия в семье Чапкиса, внучка легенды "Танців з зірками" показала последнее фото: "Безмерная боль потерять тебя"
Елена Кравец из "Квартал 95" экстренно попросила о помощи, ситуация серьезная: "Ребята, пожалуйста.."
Отметим, что сейчас подходит к концу срок в 12 месяцев, который королевская семья давала принцу Гарри и Меган Маркл на то, чтобы они могли передумать и вернуться к исполнению своих обязанностей, не потеряв титулы.
По данным СМИ, сейчас скандальная пара хочет продлить эту сделку еще на год, сохранив за собой возможность при желании вернуться в Великобританию.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри жестко поплатились за популярность, детали личной драмы: "стали жертвами...".
Как сообщала Politeka, Меган Маркл в опасности: отец герцогини устал молчать и выдал правду о дочери, "чистая ложь, что она...".
Также Politeka писала, что Меган Маркл сделала пластическую операцию, хирург выдал детали: "Переплюнула даже Кейт Миддлтон...".