Королева Великобритании Елизавета II планирует лишить сбежавшую в США Меган Маркл важных привилегий

Когда американская актриса вышла замуж за британского принца Гарри, она получила не только статус герцогини Сассекской, но и покровительство над двумя важными патронатами. Так, Маркл должна была курировать Национальный театр и Ассоциацию университетов Содружества.

Герцогиня Сассекская выполняла свои обязанности до начала 2020 года, когда они с мужем неожиданно решили покинуть Букингемский дворец и отречься от своих титулов и обязанностей.

Впрочем, британские издания со ссылкой на влиятельного королевского эксперта Ричарда Идена утверждают, что даже во время жизни во дворце Макрл «абсолютно ничего не сделала» для театра. В связи с этим королева планирует лишить жену своего внука патронажа над организацией и передать это право принцу Эдуарду или Софи Уэссекской.

Отметим, что сейчас подходит к концу срок в 12 месяцев, который королевская семья давала принцу Гарри и Меган Маркл на то, чтобы они могли передумать и вернуться к исполнению своих обязанностей, не потеряв титулы.

По данным СМИ, сейчас скандальная пара хочет продлить эту сделку еще на год, сохранив за собой возможность при желании вернуться в Великобританию.

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