Украинские знаменитости предпочитают выбирать довольно смелые и яркие украшения, выходя на сцену

Многие артистки ответственно подходят не только к выбору одежды, но еще и тщательно подбирают аксессуары, которые дополнят их луки. Представляем вашему вниманию топ подборку фото знаменитостей с разным стилем украшений, кому лучше подходят бриллианты, а кому платина:

Яркая певица Джамала любит баловать публику на сцене довольно пикантными образами – множество колец, массивные сережки и тройные колье. В то же время в повседневности певицу можно увидеть в скромном колье с подвеской в виде имени, подвеской-звездочкой, браслетах и с аккуратным кольцом из желтого золота, которое ей подарил на свадьбе супруг.

Настя Каменских старается всегда быть в тренде, поэтому не скупится на оригинальные украшения и не любит надевать что-то лаконичное. На сцене звезда блистает с массивными серьгами, кучей браслетов и с блестками.

Отметим, у Насти несколько видов пирсинга уха, поэтому певица носит сразу несколько моделей сережек. Также она часто носит широкие металлические чокеры, кулон в виде буквы «N».

Надя Дорофеева любит надевать украшения с массивными элементами, в целом она предпочитает выразительные и очень заметные украшения: золотые массивные цепочки, сережки и круглые браслеты. Девушка надевает сразу несколько пар украшений.

А вот Вера Брежнева считает, что для нее металлы абсолютно равноценны, они не вызывают каких-то эмоций, но у нее обручальное кольцо из платины — она, говорят, прочнее. В целом Брежнева любит бескомпромиссный минимализм.

Ани Лорак предпочитает серьги различного размера, ведь в элегантных нарядах делает акценты на лицо и помолодевший вид. Чаще всего это изящные свисающие украшения, которые зрительно удлиняют шею и лицо.

А вот Тина Кароль является представителем известного ювелирного бренда, поэтому создавать образы певице помогают стилисты. В арсенале Тины много драгоценностей из красного и желтого золота. Дива любит украшения с восточными нотами: они прекрасно подчеркивают элегантность и женственность ее амплуа.

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