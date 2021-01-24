Известная актриса Ольга Сумская порадовала поклонников началом нового театрального сезона и цветущим видом
54-летняя украинская актриса Ольга Сумская продолжает радовать поклонников безупречным видом и новыми творческими работами. В своем Instagram артистка анонсировала начало своих гастролей и похвасталась новыми фотографиями, пишет Politeka.net.
В своей очередной публикации Ольга Сумская похвасталась яркими селфи и видео, а также интересными снимками со своими коллегами - актерами театра, которые вместе с ней будут выступать на украинских театральных сценах в рамках нового гастрольного тура со спектаклем "Мастер и Маргарита".
На снимках Ольга Сумская еще раз доказала, что возраст для нее не имеет значения и даже в 54 года можно выглядеть безупречно, подавая пример многим женщинам. На снимке актриса позирует в белоснежном худи с распущенными по плечам волосами, которые были уложены с ровным пробором прямыми локонами. Артистка похвасталась безупречным макияжем в нюдовых тонах, идеальным тоном кожи и мягко подчеркнутыми матовой розовой помадой губами.
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Среди снимков Сумской также оказались и совместные кадры с труппой, где актриса стоит в центре с огромным букетом цветов и, улыбаясь, делает селфи на память.
Также Ольга Сумская сфотографировалась и с актером театра и кино Сергеем Поздняковым, который на одном из кадров нежно обнял ее сзади и прижался к ее мягким белокурым волосам, а на втором фотосама Ольга обняла коллегу за шею. Оба актера были довольны и позировали для снимка с улыбкой на лицах.
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Поклонники Ольги Сумской были рады приятным новостям, которые им сообщила актриса, и, как всегда, сделали ей много комплиментов в комментариях, оценив прическу, бездонные глаза и неувядающую внешность артистки.
"Шикарная прическа, Ольга", "Вечно молоды", "Я обожаю твои красивые глаза", "Прима", "Красавица! Удачи и вдохновения в новом сезоне",- написали фолловеры к ее публикации.
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