Актриса Ольга Сумская порадовала фанатов рецептом вкусного десерта
Как передает Politeka.net, 54-летняя несравненная "Роксолана" рассказала, как приготовить торт в своем микроблоге в Instagram.
Сумская поделилась рецептом печеных яблок с черносливом и курагой в белом вине.
Нужно почистить яблоки (сорт Голден), вырезать в них луночки, начинить черносливом(можно добавить грецкие орешки).
Выложить на сосуд, в котором они будут запекаться, обложить курагой и залить белым вином наполовину с водой(150мл/150мл). Добавить корицу и немного сахара или стевии.
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Запекать 30-40 минут.
"Ммммм! Это фантастика! Приятного аппетита!», - написала Сумская.
Пользователи Сети благодарят за рецепт и восхищаются красотой Сумской.
"Наша украинская дива", "красавица", "Надо обязательно попробовать приготовить", "Вкусненько!",- пишут в комментариях.
Ранее Сумская рассказала, как приготовить ленивые хачапури. Вам понадобятся: сметана – 200 г, твердый сыр – 200 г, мука – 6 ст.л., яйца – 2 шт, зеленый лук – 100 г, сода, соль, молотый перец.
Надо натереть твердый сыр, смешать его с мукой, яйцами, сметаной. Добавить соду, соль, перец и порезанный зеленый лук. Поджарить хачапури на оливковом масле.
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