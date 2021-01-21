Актриса Ольга Сумская порадовала фанатов рецептом вкусного десерта

Как передает Politeka.net, 54-летняя несравненная "Роксолана" рассказала, как приготовить торт в своем микроблоге в Instagram.

Сумская поделилась рецептом печеных яблок с черносливом и курагой в белом вине.

Нужно почистить яблоки (сорт Голден), вырезать в них луночки, начинить черносливом(можно добавить грецкие орешки).

Выложить на сосуд, в котором они будут запекаться, обложить курагой и залить белым вином наполовину с водой(150мл/150мл). Добавить корицу и немного сахара или стевии.

Запекать 30-40 минут.

"Ммммм! Это фантастика! Приятного аппетита!», - написала Сумская.

Пользователи Сети благодарят за рецепт и восхищаются красотой Сумской.

"Наша украинская дива", "красавица", "Надо обязательно попробовать приготовить", "Вкусненько!",- пишут в комментариях.

Ранее Сумская рассказала, как приготовить ленивые хачапури. Вам понадобятся: сметана – 200 г, твердый сыр – 200 г, мука – 6 ст.л., яйца – 2 шт, зеленый лук – 100 г, сода, соль, молотый перец.

Надо натереть твердый сыр, смешать его с мукой, яйцами, сметаной. Добавить соду, соль, перец и порезанный зеленый лук. Поджарить хачапури на оливковом масле.

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