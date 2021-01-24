Руководитель Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой удивил необычным головным убором

Как сообщает Politeka.net, в воскресенье у юмориста Евгения Кошевого особое отношение к своему образу и настроению, которыми он решил похвастаться на своей странице в Instagram.

Евгений Кошевой часто балует подписчиков нестандартными образами и экспериментами со внешностью, периодически появляясь перед публикой вв новом амплуа. В этот раз юморист немного расслабился на выходных и даже забыл побриться, а на его голове появился головной убор, напоминающий свадебную фату.

Видимо, чтобы разбавить скуку и прикрыть свою знаменитую лысину, Кошевой примерил на голову что-то похожее на юбочку оранжевого цвета и стал похож на невесту, правда, грустную.

Кошевой на снимке совсем не улыбался, и даже наоборот, смотрел в камеру серьезным сосредоточенным взглядом "из-под лба", забавно надув губы, как капризная девочка. Также на нем был серый свитшот с оранжевым принтом на груди.

Вероятно, снимок был сделан дома. Свою публикацию руководитель "Квартала" подписал словами "Такое воскресенье", а также добавил эмоджи в виде пожимающего плечами человека.

Напомним, что Евгений Кошевой совсем недавно удивил фанатов своим нарядом, в котором появился на улице. На нем было надето черное пальто и малиновый шарф, который был завязан вокруг головы "по-женски". Юморист написал, что жалеет, что вышел из дома утром без шапки. Вероятно, он так сильно замерз, что ему пришлось прикрыть голову шарфом, хотя некоторые подписчики посочувствовали ему и шутя даже сравнили его с бабулей.

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