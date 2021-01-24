Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно для всех приветствовали нового члена королевской семьи

Об этом информирует британское издание Daily Express.

Как известно, минувший год запомнился королевской паре не только локдауном, но и потерей любимой собаки Лупо.

В одной из публикаций в Instagram герцоги Кембриджские назвали это «душераздирающим событием для их семьи».

По источникам британских журналистов, Кейт Миддлтон и принц Уильям уже получили в подарок новую собаку. Щенка, как и в истории с Лупо, подарил брат герцогини.

Это та же порода, который был и их покойный пес. Более того, по родословной Лупо считается дядей нового щенка.

«Новая собака очаровательна, и вся семья от нее просто в восторге», — уверяют осведомленные инсайдеры.

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят побег из дворца. Так, герцоги Кембриджские вслед за Меган Маркл и принцем Гарри готовятся к переезду в загородный Анмер-Холл, которым им подарила Елизавета II в день свадьбы.

Британские СМИ также отмечают, что загородный Анмер-Холл быть капитально отремонтирован пару лет назад: строители обновили крышу, зимний сад и кухню.

Напомним, что У Кейт Миддлтон и принца Уильяма нашли особняк для тайных встреч

Как Politeka писала, Меган Маркл и принц Гарри ошарашили Миддлтон в ее день рождения

Также Politeka сообщала, что Кейт Миддлтон решила отгулять день рождения с принцем Уильямом, первые детали