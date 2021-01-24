Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно для всех приветствовали нового члена королевской семьи
Об этом информирует британское издание Daily Express.
Как известно, минувший год запомнился королевской паре не только локдауном, но и потерей любимой собаки Лупо.
В одной из публикаций в Instagram герцоги Кембриджские назвали это «душераздирающим событием для их семьи».
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Уже не "Холостячка" Мишина удивила ночными забавами с Эллертом в джакузи, смутив сына Платона: "Он всегда..."
Кароль в кожаном платье с вырезами обескуражила идеальной талией: "Просто пушка!"
Победительница "Холостяка" Ульянова высказалась о чувствах к Максу Михайлюку: «Это невыносимо»
Беда с легендарной Алисой Фрейндлих, новые подробности о состоянии актрисы: «Редко кому удается выбраться…»
По источникам британских журналистов, Кейт Миддлтон и принц Уильям уже получили в подарок новую собаку. Щенка, как и в истории с Лупо, подарил брат герцогини.
Это та же порода, который был и их покойный пес. Более того, по родословной Лупо считается дядей нового щенка.
«Новая собака очаровательна, и вся семья от нее просто в восторге», — уверяют осведомленные инсайдеры.
Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят побег из дворца. Так, герцоги Кембриджские вслед за Меган Маркл и принцем Гарри готовятся к переезду в загородный Анмер-Холл, которым им подарила Елизавета II в день свадьбы.
Британские СМИ также отмечают, что загородный Анмер-Холл быть капитально отремонтирован пару лет назад: строители обновили крышу, зимний сад и кухню.
Напомним, что У Кейт Миддлтон и принца Уильяма нашли особняк для тайных встреч
Как Politeka писала, Меган Маркл и принц Гарри ошарашили Миддлтон в ее день рождения
Также Politeka сообщала, что Кейт Миддлтон решила отгулять день рождения с принцем Уильямом, первые детали