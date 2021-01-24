Певица и солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха продолжает ярко отдыхать в ОАЭ
Свежие кадры украинская звезда опубликовала в своем микроблоге Instagram.
Так, солистка группы "НеАнгелы" опубликовала свежие кадры с концерта скандального российского рэпера Моргенштерна.
На кадрах видно, как Виктория Смеюха под яркие песни трясет пышным бюстом перед Morgenshtern.
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"Видео для тех, кто все еще задается вопросом «кто это такой?» Не стоит сразу воротить нос: мол, музыка и Моргенштерн не пересекаются в пространстве. Последний месяц я постоянно слышу об этом харизматичном чуваке, который установил новые правила игры, сразу предупредив, что серьезно воспринимать его не стоит", - подписала певица свежие фото и видео в своем микроблоге.
Мнение комментаторов разделилось. Кто-то порадовался, что Виктория Смеюха весело проводит время в ОАЭ, а некоторым не понравилось, что украинская певица развлекается под музыку российского рэпера.
"Круто!", "Украина или Россия?", "Уматный он", "Виктория, очень здорово что вы открыты чему-то новому, у него такая харизма что через экран даже прёт! Спасибо за видео всё посмотрела с улыбкой", " Викуся ,ты весёлая и настоящая, уважаю", "Вика, ну как так...", "Это называется - заработок денег на деградации людей. А Неанглы топчик", Ждем видео Алишера с концерта НеАнгелов...", - написали фанаты под публикацией.
Ранее мы уже рассказывали, как Виктория Смеюха зажигала на концерте любимчика Путина.
Так, Виктория Смеюха призналась, что в ОАЭ она посетила концерт скандального российского рэпера Тимати, которого считают любимчиком Владимира Путина.
Напомним, Вика из "НеАнгелов" пошалила с любимым на курорте и поразила признанием
А еще Politeka писала, что Вика из "НеАнгелов" зажмурилась от удовольствия
Также Politeka сообщала, что загорелая Смеюха из «НеАнгелов» распахнула шубу