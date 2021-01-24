Певица и солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха продолжает ярко отдыхать в ОАЭ

Свежие кадры украинская звезда опубликовала в своем микроблоге Instagram.

Так, солистка группы "НеАнгелы" опубликовала свежие кадры с концерта скандального российского рэпера Моргенштерна.

На кадрах видно, как Виктория Смеюха под яркие песни трясет пышным бюстом перед Morgenshtern.

"Видео для тех, кто все еще задается вопросом «кто это такой?» Не стоит сразу воротить нос: мол, музыка и Моргенштерн не пересекаются в пространстве. Последний месяц я постоянно слышу об этом харизматичном чуваке, который установил новые правила игры, сразу предупредив, что серьезно воспринимать его не стоит", - подписала певица свежие фото и видео в своем микроблоге.

Мнение комментаторов разделилось. Кто-то порадовался, что Виктория Смеюха весело проводит время в ОАЭ, а некоторым не понравилось, что украинская певица развлекается под музыку российского рэпера.

"Круто!", "Украина или Россия?", "Уматный он", "Виктория, очень здорово что вы открыты чему-то новому, у него такая харизма что через экран даже прёт! Спасибо за видео всё посмотрела с улыбкой", " Викуся ,ты весёлая и настоящая, уважаю", "Вика, ну как так...", "Это называется - заработок денег на деградации людей. А Неанглы топчик", Ждем видео Алишера с концерта НеАнгелов...", - написали фанаты под публикацией.

Ранее мы уже рассказывали, как Виктория Смеюха зажигала на концерте любимчика Путина.

Так, Виктория Смеюха призналась, что в ОАЭ она посетила концерт скандального российского рэпера Тимати, которого считают любимчиком Владимира Путина.

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