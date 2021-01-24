Популярная украинская певица Светлана Лобода показала себя в образе настоящей звезды в роскошных нарядах
Артистка, которая уже давно перебралась жить и работать в Россию, показала, как выглядит до и после концерта, в новом видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на кадрах можно увидеть, как Лобода уверенно шагает по коридору перед выступлением. Певица одета во все черное: на ней короткая кофточка, черные джинсы с ремнем со стильной пряжкой и черная шубка. Довершает образ защитная маска. Лобода явно в хорошем настроении: время от времени она начинает танцевать, шутить и смеяться.
Затем певица переодевается в свой сценический наряд: короткое серебристое платье с глубоким вырезом на спине. На плечи она накинула роскошное пальто.
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В конце можно увидеть, как довольная собой Лобода уже после концерта садится в машину.
«За 5 минут до...и сразу после», - подписала кадры певица.
«Ого какие длинные волосы у тебя))) Кудряшки такие очень идут, как завивка», «Суперзвездный вайб», «Королева», «Думаю после, точно было жарко», «Класс, обожаю Светлану», «Моя сладкая Лобода», «Ло как всегда на высоте», - пишут люди.
Напомним, Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило".
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