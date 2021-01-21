Певица Светлана Лобода порадовала поклонников свежими кадрами

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала новые "сториз" в Инстаграм, на которых показала себя в соблазнительном образе.

Певица ранее заявляла, что, традиционно, январь для нее - это время для семьи и совместного отдыха. Однако, всему приходит конец. Звезда дала после отпуска свой первый концерт, эффектно продефилировав за кулисы в коротеньком серебристом платье.

"Ну, что, мадам?", - спросил ее голос за кадром, на что певица, довольно улыбаясь, ответила: "Ну, что тебе сказать?"

"Спустя практически месяц кайфа у теплого моря я попала в зиму... Но работа есть работа...", - не без горечи в голосе разоткровенничалась Лобода.

Кроме того, скинув блестящий наряд, Светлана продемонстрировала крупным планом аппетитные формы в темно-синем микро-топе. Девушка поиграла с кучерявыми локонами на камеру.

Стоит отметить, свой роскошный загар красотка получила, отдыхая в экзотических уголках планеты.

Еще совсем недавно лоснящаяся под тропическим солнцем Лобода хвасталась прелестями в белом бикини. Дополнив пляжный лук соломенной черно-белой шляпкой, солнцезащитными очками и пестрым парео, Светлана засняла, как идет к пляжу, цокая каблучками и напевая один из мотивов - когда душа радуется, то почему бы и не запеть перед камерой.

"Эмираты, Мальдивы... вот так и живем - красота!", - приговаривала томным голосом счастливая Лобода.

Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».

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