Певица Светлана Лобода подразнила публику блестящим образом и неожиданным обещанием

Как передает Politeka.net, 38-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала, как куражится за кулисами (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Вернувшись с отдыха на Мальдивах, Лобода сразу же приступила к работе. Перед своим выступлением игривая и разгоряченная звезда, которая готовилась "взорвать" зал, прохаживалась взад-вперед, сотрясая бахромой на платье и пританцовывая.

Светлана ослепила ярким образом, изумив длинными и стройными ножками - длина наряда как раз позволяла вдоволь насладиться ее безупречной красотой.

В подписи артистка поделилась своими планами.

"Я вернулась на пару дней в холодную зиму ☃️ Мой план: отработать запланированные концерты (говорят, ограничения постепенно снимаются 😛); закончить Новый Сингл 🔥 Скоро Премьера! Мы готовим Вам такую бомбу💣 Ждешь? п.с. Девочки, держитесь 😁", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив певицу комплиментами:

"Вы подписали договор с Дьяволом, откуда столько хитов?" - "мы всегда на Светлой стороне 😇😇🙏"

"Света!!! Платье просто огнище))"

"Не нужно никаких бомб, нам нужен трек 😂"

"Жду Ваши бомбы постоянно🤪 Зажжем?"

"Холодная зима, но горячее платье 😁🤩"

"Кайф🤤"

"На Шер похожа"

Ранее мы сообщали, Лобода выставила в "сториз" фото, где она в одном коротком топе. Упругие округлости и нежные линии способны свести с ума кого угодно.

"Спустя практически месяц кайфа у теплого моря я попала в зиму... Но работа есть работа...", - не без горечи в голосе произнесла Светлана.

Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».

Также Politeka писала, что кудрявая Лобода произвела фурор новым образом, устоять невозможно: «Держи меня крепче…»