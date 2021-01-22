Певица Светлана Лобода подразнила публику блестящим образом и неожиданным обещанием
Как передает Politeka.net, 38-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала, как куражится за кулисами (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Вернувшись с отдыха на Мальдивах, Лобода сразу же приступила к работе. Перед своим выступлением игривая и разгоряченная звезда, которая готовилась "взорвать" зал, прохаживалась взад-вперед, сотрясая бахромой на платье и пританцовывая.
Светлана ослепила ярким образом, изумив длинными и стройными ножками - длина наряда как раз позволяла вдоволь насладиться ее безупречной красотой.
В подписи артистка поделилась своими планами.
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"Я вернулась на пару дней в холодную зиму ☃️ Мой план: отработать запланированные концерты (говорят, ограничения постепенно снимаются 😛); закончить Новый Сингл 🔥 Скоро Премьера! Мы готовим Вам такую бомбу💣 Ждешь? п.с. Девочки, держитесь 😁", - говорится в сообщении.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив певицу комплиментами:
"Вы подписали договор с Дьяволом, откуда столько хитов?" - "мы всегда на Светлой стороне 😇😇🙏"
"Света!!! Платье просто огнище))"
"Не нужно никаких бомб, нам нужен трек 😂"
"Жду Ваши бомбы постоянно🤪 Зажжем?"
"Холодная зима, но горячее платье 😁🤩"
"Кайф🤤"
"На Шер похожа"
Ранее мы сообщали, Лобода выставила в "сториз" фото, где она в одном коротком топе. Упругие округлости и нежные линии способны свести с ума кого угодно.
"Спустя практически месяц кайфа у теплого моря я попала в зиму... Но работа есть работа...", - не без горечи в голосе произнесла Светлана.
Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».
Также Politeka писала, что кудрявая Лобода произвела фурор новым образом, устоять невозможно: «Держи меня крепче…»