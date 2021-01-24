Отдых явно пошел ей на пользу

Жена популярного украинского певца DZIDZIO, начинающая певица SLAVIA показала, как ее вдохновил отдых на экзотическом курорте

Как известно, Новый год Ярослава Хома (настоящее имя певицы) встретила на отдыхе в Доминиканской Республике, куда она отправилась без мужа. На своей странице в Инстаграм певица поделилась новыми фото своего беспечного времяпровождения на местных пляжах.

На кадрах можно увидеть, как Ярослава наслаждается временем в тени пальм на чистом белом песке. Певица позирует в стильном красном купальнике с глубоким вырезом на спине.

На одном из снимков она прилегла на песок, чтобы тень от листа пальмы попадала на ее спину.

«Красивая тень или 50 оттенков тени. Тут особенная атмосфера, которая вдохновляет. Вдохновленная Доминиканой пишу песню…», - написала звезда.

Ее поклонники не смогли проигнорировать такой пост.

«Красавица», «Вы переехали жить на Мальдивы?», - пишут люди под фото.

Ранее мы писали, что у себя в Инстаграм Ярослава опубликовала несколько фото и видео, сделанных в 2011 году.

На фото еще молодой Михаил Хома выступал на сцене вместе с красоткой-женой и тремя музыкантами. Судя по подписи к фото, Ярослава и Михаил вместе пели в группе «Друзья».

Напомним, что роскошная жена DZIDZIO в неприличном мини кайфонула от экстрима, кадры развлечений: «Настоящий драйв».

Как сообщала Politeka, роскошная жена DZIDZIO оседлала жеребца, подразнив экзотическими развлечениями: «Я в восторге…».

Также Politeka писала, что жена DZIDZIO в ярком лифчике поманила своим медовым ананасиком на пляже: "Где, как не здесь...".