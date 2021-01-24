Жена украинского певца Монатика Ирина продолжает публиковать снимки с роскошного семейного отдыха
Кадры появились в ееличном микроблоге в Instagram.
Так, Ирина Демичева решила поделиться с поклонниками трогательными снимками, которые она сделала во время отпуска с семьей на Мальдивах.
На кадрах можно увидеть счастливую Ирину, загадочного певца, который спрятался за экзотическим растением, довольных наследников, плескающихся в прозрачной воде, а также шикарные панорамы райских островов.
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Жена Бабкина после известия о его тяжелой болезни сделала важное обращение: "Мой любимый..."
Абонплату на газ массово пересчитали, украинцам раскрыли коварную деталь: "тарифы остались повышенными для..."
Горбунов засветил уставшего Винника в кресле "Голос країни", неожиданное фото: "Аж страшно стало"
Меган Маркл в опасности: отец герцогини устал молчать и выдал правду о дочери, "чистая ложь, что она..."
На одном из снимок Ирина Демчика забыла о скромности и позировала перед камерой в соблазнительном монокини.
"Говорят, что прошлое остаётся в воспоминаниях, а будущее существует в мечтах. Мы можем жить только сегодняшним днём", - подписала она фотографии с отдыха в своем Instagram.
Пользователям понравилась подборка семейных снимков с отдыха и они засыпали жену Монатика восторженными комментариями. Публикация также понравилась певице и победительнице "Танців з зірками" Санте Дипомулос.
"Балдееежжж! Какие вы классные!", "Так красиво и тепло, и Вы все классные!!!!! А у нас в Сибире минус-43, всё белым бело, всем любви", "Кайф!", "Суперская семья", "Какие вы прекрасные! Очень вас любим", "Вы обалденные", "Фото огонь", "Какая красотища", "Обожаю вас, мои хорошие", - написали они в комментариях.
Напомним, что довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, поразив неожиданным талантом
Как сообщала Politeka, фигуристая жена Монатика в купальнике с вырезом показала все свое великолепие
Также Politeka писала, что жена Монатика в броском купальнике получила райское наслаждение прямо в воде