Жена украинского певца Монатика Ирина продолжает публиковать снимки с роскошного семейного отдыха

Кадры появились в ееличном микроблоге в Instagram.

Так, Ирина Демичева решила поделиться с поклонниками трогательными снимками, которые она сделала во время отпуска с семьей на Мальдивах.

На кадрах можно увидеть счастливую Ирину, загадочного певца, который спрятался за экзотическим растением, довольных наследников, плескающихся в прозрачной воде, а также шикарные панорамы райских островов.

На одном из снимок Ирина Демчика забыла о скромности и позировала перед камерой в соблазнительном монокини.

"Говорят, что прошлое остаётся в воспоминаниях, а будущее существует в мечтах. Мы можем жить только сегодняшним днём", - подписала она фотографии с отдыха в своем Instagram.

Пользователям понравилась подборка семейных снимков с отдыха и они засыпали жену Монатика восторженными комментариями. Публикация также понравилась певице и победительнице "Танців з зірками" Санте Дипомулос.

"Балдееежжж! Какие вы классные!", "Так красиво и тепло, и Вы все классные!!!!! А у нас в Сибире минус-43, всё белым бело, всем любви", "Кайф!", "Суперская семья", "Какие вы прекрасные! Очень вас любим", "Вы обалденные", "Фото огонь", "Какая красотища", "Обожаю вас, мои хорошие", - написали они в комментариях.

Напомним, что довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, поразив неожиданным талантом

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