Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя после душа
На фото красотка была в рубашке, которую оставила раскрытой, и без белья. Звезда намотала полотенце на мокрые волосы, а под глазами нанесла маску для лица. Видно, что Омович приводит себя в порядок с утра. Алена смотрела в камеру и хвасталась пышным бюстом, который прямо выпирал в из-под рубашки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вчера отрубилась. Сейчас выставлю фото из музея. Вам же было интересно? Потом расскажу про новый город для богачей в Египте. Где я сейчас остановилась", - написала звезда под фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
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Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович восхитила формами в крошечном белом топе.
На фото видно, что Алена носит пирсинг на сосках, потому позирует чаще всего без лифчика, чтобы придать нарядам большей откровенности, восхищая фанатов пышными формами.
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