Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя после душа

На фото красотка была в рубашке, которую оставила раскрытой, и без белья. Звезда намотала полотенце на мокрые волосы, а под глазами нанесла маску для лица. Видно, что Омович приводит себя в порядок с утра. Алена смотрела в камеру и хвасталась пышным бюстом, который прямо выпирал в из-под рубашки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вчера отрубилась. Сейчас выставлю фото из музея. Вам же было интересно? Потом расскажу про новый город для богачей в Египте. Где я сейчас остановилась", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Оглушающая, люблю тебя", "Вау, фантастика", "Когда холодно и горячо одновременно", "Ты такая красивая и соблазнительная", "Рожать будешь?", "вечера без общения такие грустные(".

Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович восхитила формами в крошечном белом топе.

На фото видно, что Алена носит пирсинг на сосках, потому позирует чаще всего без лифчика, чтобы придать нарядам большей откровенности, восхищая фанатов пышными формами.

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