С начала 25 января начинают действовать карантинные ограничения, Минздрав также анонсирует другие изменения

В течение недели Минздрав проанализирует показатели по заболеваемости коронавирусом в областях и по итогам будут рассматривать вопрос о разделении Украины на зоны. Это может произойти в начале февраля.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 25 января, пишет ТСН.

Он также отметил, что усиленные ограничения будут вводить в зависимости от ситуации с COVID-19 в каждом регионе.

"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В частности, в разрезе регионов — где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и в другом", — заявил Степанов.

Напомним, что в Украине количество больных коронавирусом выросло до 1 194 328. Только за сутки инфицирование им подтвердили у 2516 человек. Гораздо больше – 5783 украинца – смогли побороть болезнь за это время.

В целом 953 297 граждан уже переболели COVID-19, однако вирус унес жизни 21 924 человек (+63 за сутки).

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.