С начала 25 января начинают действовать карантинные ограничения, Минздрав также анонсирует другие изменения
В течение недели Минздрав проанализирует показатели по заболеваемости коронавирусом в областях и по итогам будут рассматривать вопрос о разделении Украины на зоны. Это может произойти в начале февраля.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 25 января, пишет ТСН.
Он также отметил, что усиленные ограничения будут вводить в зависимости от ситуации с COVID-19 в каждом регионе.
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"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В частности, в разрезе регионов — где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и в другом", — заявил Степанов.
Напомним, что в Украине количество больных коронавирусом выросло до 1 194 328. Только за сутки инфицирование им подтвердили у 2516 человек. Гораздо больше – 5783 украинца – смогли побороть болезнь за это время.
В целом 953 297 граждан уже переболели COVID-19, однако вирус унес жизни 21 924 человек (+63 за сутки).
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.