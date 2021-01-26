Некоторым женщинам не всегда удается построить счастье с одним мужчиной

Давайте познакомимся со звездами, которые родили от разных мужчин, передает Politeka.net.

Экс-солистка "ВИА Гры", певица Анна Седокова первую дочь, Алину, родила в 2004 году от футболиста Валентина Белькевича. Спустя семь лет звезда родила Монику от второго супруга — Максима Чернявского.

А в 2017 году Седокова родила сына, Гектора, от бизнесмена Артем Комарова.

Сейчас артистка замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, а поклонники обсуждают тему возможного пополнения.

Певица Вера Брежнева, также экс-солистка "ВИА Гры", родила первую дочь, Соню, в 2001 году. Отцом ребенка является Виталий Войченко, с которым артистка жила в незарегистрированном браке.

В 2006 году Вера вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана, от которого в 2009 году родила вторую дочь - Сару.

Очередная экс-солистка "ВИА Гры", певица Светлана Лобода, впервые стала мамой в 2011 году, родив девочку, Еву. Отцом малышки стал хореограф Андрей Царь.

В 2018 году Лобода родила дочь Тильду, личность и имя отца неизвестны. Ходят слухи, что им стал фронтмен метал-групп "Rammstein" Тилль Линдеманн.

Известная украинская модель и телеведущая Катя Осадчая в 2002 году родила сына, Илью, от своего муже - бизнесмена Олега Полищука.

А в 2017 году стало известно о свадьбе звезды с ее коллегой Юрием Горбуновым. В этом же году у пары на свет появился сын, Иван.

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар вышла замуж в первый раз в юном возрасте. Муж, окончив хореографическое училище, решил податься в бизнес. Пара разорвала отношения, когда балерина была на седьмом месяце беременности. Прима родила сына, Тимура, а позже связала свою жизнь с премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым, от которого родила дочь, Настю.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут родила дочь Злату в 2006 году от британца, Нила.

Сейчас звезда замужем за гендиректором Нового канала Владимиром Локотко, от которого в 2016 году родила сына Валерия, а в 2017 - дочь Евдокию.

Напомним, что Ольга Фреймут уже готовится стать бабушкой, дочери пока всего 14 лет: «Буду хорошей...».

Как сообщала Politeka, скандальная Фреймут в прозрачной кофточке козырнула безупречной внешностью: «Я себе очень нравлюсь…».

Также Politeka писала, строгая Фреймут поразила семейным уютом на детском празднике: "Главное, что посуда красивая...".