Возрастное распределение лиц, заболевших коронавирусной инфекцией, в Украине весьма разнобразное
В аппарате Совета национальной безопасности и обороны показали журналистам OBOZREVATEL данные официальной статистики о ситуации с пандемией в стране. При этом был назван самый опасный возраст, в котором украинцы чаще болеют коронавирусом.
Согласно данным, наиболее подвержены заражению коронавирусом украинцы в возрасте 50-59 лет - именно это самый опасный возраст для заболевания коронавирусом среди населения Украины. Сравнительно небольшой процентный разрыв можно заметить среди инфицированных граждан такого возраста: 30-39, 40-49 и 60-69-летних.
Так, в Украине коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 30 до 69 лет, тогда как реже эта инфекция поражает детей до 9 лет.
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Напомним, что в Украине количество больных коронавирусом выросло до 1 194 328. Только за сутки инфицирование им подтвердили у 2516 человек. Гораздо больше – 5783 украинца – смогли побороть болезнь за это время.
В целом 953 297 граждан уже переболели COVID-19, однако вирус унес жизни 21 924 человек (+63 за сутки). Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Запорожской области.
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.