Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал завидную силовую тягу под тяжелый рок

Обаятельный хореограф Влад Яма даже на отдыхе не забывает поддерживать свое тело в тонусе и отличной спортивной форме. Знаменитый танцор в своем сторис в Instagram показал, как динамично проходят его силовые тренировки ранним утром, пишет Politeka.net.

Влад Яма показал серию коротких видео, в которых рассказал фанатам, как проходит его утро в отеле. По словам хореографа ему с самого утра уже хочется что-то делать со своим телом несмотря на то, что за окном еще темно.

И уже через несколько минут Влад Яма показал уверенную силовую тягу на вертикальном тренажере грузоблочного типа. Основные нагрузки приходились на плечевые и грудные мышцы, но Влад Яма превосходно с ними справлялся. Приняв правильную позу и переведя основной вес на одну ногу знаменитый хореограф тянул блоки с весом обеими руками одновременно, фиксируя их напротив груди. На заднем фоне играла знаменитая одноименная композиция немецкой рок-группы Rammstein, что прибавляло занятиям Влада брутальной окраски.

Во втором видео Влад Яма не только показал тренажерный зал, но и похвастался шикарным видом за его окном, где прямо у подножия здания виднелся огромный бассейн с теплой прозрачной водой, пальмы и вид на местные многоэтажки.

"Вот так, ходишь-ходишь, тренируешься-тренируешься, а потом поднимаешь глаза и видишь вот это. И хочется жить",- говорит запыхавшийся после подхода судья "Танців з зірками" на камеру.

Напомним, что после приезда в Майами Влад Яма стал приучать и своего сына Леона к физическим нагрузкам. Знаменитый папа показал мальчику спортзал и даже помог ему с первой в его жизни силовой тренировкой. Леон занимался на беговой дорожке, подтягивался на турнике и даже осваивал тягу, правда, следуя собственному уникальному методу.

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