Известная украинская певица Оля Полякова показала, как восстанавливается после отдыха с семьей на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, звезда в своем Инстаграм поделилась видео, на котором показала, как приводит себя в порядок после возвращения домой.

Сначала Полякова показала себя на массаже и с маской на лице. Затем она предстала перед зрителями уже с очищенным лицом, в одном белом халатике.

«Я была на массаже, а на лице у меня была маска коллагеновая. Посмотрите, какое гладкое, сумасшедшее после нее лицо. А сейчас я иду на маникюр-педикюр. Боже, не жизнь, а сказка!», - произносит певица приторно-сладким голосом.

Однако, затем Полякова признается, что сама она далеко не в восторге от такой «сказки». По словам певицы, она с большим удовольствием отказалась бы от многочисленных бьюти-процедур, если бы могла себе это позволить.

«Только для меня это тяжелый труд…хе**чить себя. Я бы с удовольствием заросла волосами, отрастила бы корни, запустила бы ногти, вырастила бы шерсть на ногах. Во всяком случае, мне было бы тепло, после Мальдив я тут так замерзла!», - с присущим ей юмором рассказала Полякова.

Впрочем, пока певица выполнять свои угрозы явно не собирается.

Напомним, Полякова покрасилась и обновила стрижку после отпуска на Мальдивах: "Признаюсь, мне нравится!".

Как сообщала Politeka, Полякова обалдела после возвращения в Украину и нарвалась на жесткий ответ: «Это не Мальдивы, детка…».

Также Politeka писала, что Полякова с Мальдив призналась украинцам, что думает о языковом законе, разразился скандал: "Аж тошнит!".