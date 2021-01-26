Украина вскоре получит вакцину от коронавируса и начнется массовая вакцинация

Министерство здравоохранения заключило контракт, согласно которому Украина получит еще 1,9 млн доз вакцины от коронавируса. Это препарат производства китайской компании Sinovac Biotech. Кроме того, Украина получит первую поставку вакцин от коронавируса по механизму COVAX.

Об этом в эфире программы "Свобода слова на ICTV" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

По его словам, согласно национальному плану вакцинация была запланирована в феврале, в феврале она и начнется.

"Вскоре Украина получит 1 млн доз вакцины, и до конца января мы ожидаем то количество вакцин от международной инициативы COVAX, к которой мы присоединились одновременно со всеми европейскими и мировыми странами, заключили все контракты, и сейчас будет первая поставка вакцин от COVAX в объеме от 200 тыс. штук, чтобы начать экстренно, немедленно вакцинацию первой волны", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали 2779 новых заражений коронавирусом, поэтому на утро 26 января общее количество случаев достигло 1 197 107. Лидером по ежедневному приросту больных стала столица, а на Черниговщине зафиксировали только пять инфицирований.

COVID-19 привел к смерти 133 граждан (всего умерли уже 22 057), при этом сразу 12 538 человек смогли преодолеть болезнь (в общем вылечились 965 835).

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.