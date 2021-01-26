Известная украинская телеведущая Леся Никитюк разозлила украинцев неудачным комментарием

Теледива Леся Никитюк проявила неосторожность, опубликовав в Instagram свою фотографию на Мальдивах и очень своеобразно прокомментировав ее. Не все украинцы оценили публикацию и высказали Никитюк все, что об этом думают, пишет Politeka.net.

Совсем недавно Леся Никитюк показала шикарный снимок, сделанный во время отдыха на Мальдивах, где звезда позировала в открытом купальнике на пляже, хвастаясь своими бесконечными ножками, стройной фигуркой и неповторимым пейзажем.

"Никогда не побывать на Мальдивах - преступление!!!

Пахать, полететь на Мальдивы и потом год сидеть на мивине - тупость...",- написала звезда под своей публикацией, чем вызвала целую волну комментариев от украинцев.

Конечно, некоторые оценили и шикарный отдых телеведущей, и ее неповторимую внешность, над которой звезда усиленно работает в последнее время.

"А Леся-то пожарррр", "Шикарная фигура у вас, Леся Ивановна", "Как красиво", "Русалка", "Ох, эти ноги",- написали преданные фанаты Никитюк.

Но большинство комментариев украинцев были о том, что далеко не каждый сможет себе позволить такой шикарный отпуск, даже если будет работать без остановки и экономить на всем. Поэтому телеведущей посоветовали не подписывать так публикации, которые читают "простые люди".

"Зарплаты у всех разные. Лучше не писать о таком", "Леся, вас читают и простые люди, которые никогда не смогут побывать на Мальдивах", "Я готова с собой в чемодан мивину и деньги собирать год, уж очень хочется увидеть эту красоту", "Вы пробились! Но не всем так везет в жизни! К сожалению... Преступление это когда нет семьи, детей, родителей... Это да! Не в Мальдивах счастье!", "Ради Мальдив согласна и на "мивину"... но боюсь, за год не напахаю на зп преподавателя", "Если бы у нас было столько бабла, как у вас, то мы тоже побывали бы на Мальдивах", "Я не побывала на Мальдивах, значит я преступница или лентяйка? Так выходит??? Это меня, честно говоря, обидело", - пишут недовольные фолловеры.

Напомним, Леся Никитюк на Мальдивах переплюнула Полякову и поиздевалась над украинцами: "Вся страна преступников..."

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