Телеведущая Леся Никитюк произвела фурор неожиданными кадрами - "космический масштаб"
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, свежее видео, на котором показала нечто непривычное для украинского зрителя (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Леся удивила экзотикой на Мальдивах, где она сейчас отдыхает.
На кадрах девушка запечатлела огромного ската - манта, если быть точнее - которого еще называют гигантским морским дъяволом. Ширина тела этих скатов достигает в среднем 4-4,5 метра.
"Мой новый мальдивский друг🌊. P.s. Как сказала мне однажды Тина Кароль... когда я сидела лысой на Танцях з зірками: "Леся, это был офигенный entertainment 😁" Снимала на телефон🥰как вам?", - говорится в подписи.
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В комментариях Никитюк призналась, что ей было немного страшно следовать за этой огромной рыбиной.
"Не страшно было так близко?", - спросили у нее. "Немного!!!! Но это было так круто)) гоняла за ним как сумасшедшая🤣🙈". - ответила ведущая.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Обоср***ся можно. Я их боюсь"
"Скат стал внезапно звездой 😂"
"Он так грациозно танцует!!!👏"
"Леся тепер і ЗДЕСЯ побувала! МальДіва🌴"
"Очень круто!!! Подводный мир - это космос... Дух захватывает"
"Смелая девочка👍"
"Круто👍 Як бетмен😊"
"Красиво! Как будто воздушный змей летает в облаках!❤️👏"
До этого мы рассказывали, что Никитюк призналась, как некоторое время "сидела" на гидазепаме (транквилизаторах) после программы "Орел и решка". Пройдя через десятки опасных ситуаций, без которых не может обойтись ни одно трэвел-шоу, у ведущей стали сдавать нервы.
"Мне было жутко страшно, я не спала, меня трясло... У меня был минимальный курс гидазепама, потому что меня прям срывало... Через несколько лет я прямо уже доходила до ручки. Это было один раз и необходимо, потому что у меня просто лились слезы и я выходила из себя...", - делилась Леся в интервью.
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