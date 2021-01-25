Украинская телеведущая Леся Никитюк сверкнула идеальной фигурой в соблазнительном бикини

Звезда отдыхает на Мальдивах, откуда делится умопомрачительными снимками, передает Politeka.net. Длинноногая украинка соблазняет формами в купальниках.

В этот раз Леся опубликовала снимок, на котором позирует на пляже. Красотка надела купальный наряд из блестящей ткани.

Лифчик подчеркнул грудь Никитюк. Плоский животик и тонкая талия завораживают красотой. На голову звезда надела шляпку.

Позади открывался великолепный вид.

"Никогда не побывать на Мальдивах - преступление!!! Пахать, полететь на Мальдивы и потом год сидеть на мивине - тупость...

P.s.Что же делать? Собственники бизнеса 2.0 ???😆", - написала телеведущая, будто поиздевавшись над украинцами, большинство из которых не может позволить себе такой отдых даже если будет работать без выходных.

За полчаса пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев:

"Вам звездам все позволено...", "А Леся то Пожарррр", "Хот гёрл🔥", " Красоткаааа", "Я готова с собой в чемодан мивину и деньги собирать год, уж очень хочется увидеть эту красоту😍А что делать?😂Когда хочешь на Мальдивы, а хватает на Железный порт😂", "Молодец ✊🏼 фигурка 🔥", "Какие шикарные ноги!", "Лесечка,Богиня👍👍👍👍☀️☀️☀️☀️", "Куда Вы прятали такие ноги?!!!🔥😮🙌", "Значит, я - преступница 🤷‍♀️😥", "🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍! Вы очень крутая! Все лучше и лучше 🤗", "Конфетка 🍭 кому же она достанется 😉", "Ага мы же все на телеке работаем!", "Леся, это преступление быть такой роскошной женщиной 😍 Очень хорошая 😊", " У нас вся страна преступников 😁 не были на Мальдивах😂.

Отметим, певица Оля Полякова недавно хвасталась перед украинцами отдыхом на Мальдивах. Хотя до этого жаловалась на то, что у артистов нет заработка.

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