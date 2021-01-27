Беременная Даша Квиткова из "Холостяка" показала чувственное фото с мужем на Мальдивах

Отправившись в отпуск на Мальдивы, пара рассказала, что они ждут рождения первенца. Даша Квиткова, молодая супруга «Холостяка» Никиты Добрынина рассказала, что долго скрывала это известие от публики, но теперь готова поделиться радостным известием. Так, девушка оказалась уже фактически на пятом месяце беременности, сообщая радостную новость.

Квиткова отметила, что она за это время набрала всего три килограмма, но талия с 59 см ушла в 69.

«Да, я сейчас могу позволить себе съесть шпроты с крабовым салатом. Ну, а когда, если не сейчас, мне наслаждаться этой возможностью😅 Вот серьезно) Если сильно-сильно чего-то хочется — я себе это позволяю. Не запихиваюсь до упаду сладким или булками», - рассказала несколько дней назад девушка.

После она поделилась ярким фото с мужем, сделанным на побережье вечером. Позируя на руках мужчины, Даша сверкнула нежным образом и фигурой в черном бикини.

«Мое самое безопасное место на земле🤍», - написала Даша.

Фанаты сразу же отреагировали:

«очень красиво😻🌸; Какие же вы красивые😍 от вас так и веет теплом и любовью!; Зачем вы выставляете все что происходит в вашей жизни?; Вам говорили что Вы похожа на Шакиру?; Вы шикарная пара🔥🔥😍😍; Немного смешно на том стуле ..Постановочно Я рада за вас, вы красивые))Это Никиты руки 😍; Безумно красивая пара❤️❤️».

Как известно, беременная жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова сейчас находится на втором триместре и отдыхает на Мальдивах. Женщина регулярно радует фолловеров красивыми фото и видео пейзажей, а также показывает и себя на отдыхе.

На этот раз Квиткова сделала очень атмосферные и нежные фото на пляже, где она позировала с распущенными волосами в светлой мужской рубашке. Сама она, судя по всему, на этих фото увидела сходство с фильмом "Возвращение в Голубую лагуну", о чем написала в комментарии.

"Возвращение в Голубую лагуну", - написала она под фотографиями.

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