Стало известно о гибели 48-летней Натэллы Ас, вокалистки популярной в 90-х группы "Восток"

В полицию обратился случайный прохожий, обнаруживший бездыханную артистку под окнами одного из высотных домов в Москве. Отмечается, что тело пролежало на улице не менее часа, прежде чем на него обратили внимание, пишет "СтарХит".

На место вызвали "скорую помощь", но медикам оставалось только констатировать смерть.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что рядом с ней была женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, также как и не выявлено фактов, что Натэллу каким-то образом перемещали. Самой очевидной версией гибели звезды является то, что она случайно сорвалась с высоты - при каких обстоятельствах это произошло, предстоит выяснить следствию.

«Предварительно установлено, что она могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты», - уточнили в полиции.

Отметим, Натэлла Ас - российская певица, актриса и модель, вокалистка поп-группы "Восток". Исполняла эпизодические роли в кино, а также снималась в рекламе, но главным занятием женщины была музыка.

Публике группа "Восток" известна благодаря таким хитам, как «Миражи», «Танец жёлтых листьев», «До встречи», «Снежная королева».

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