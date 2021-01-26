Стало известно о гибели 48-летней Натэллы Ас, вокалистки популярной в 90-х группы "Восток"
В полицию обратился случайный прохожий, обнаруживший бездыханную артистку под окнами одного из высотных домов в Москве. Отмечается, что тело пролежало на улице не менее часа, прежде чем на него обратили внимание, пишет "СтарХит".
На место вызвали "скорую помощь", но медикам оставалось только констатировать смерть.
Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что рядом с ней была женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном.
Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, также как и не выявлено фактов, что Натэллу каким-то образом перемещали. Самой очевидной версией гибели звезды является то, что она случайно сорвалась с высоты - при каких обстоятельствах это произошло, предстоит выяснить следствию.
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«Предварительно установлено, что она могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты», - уточнили в полиции.
Отметим, Натэлла Ас - российская певица, актриса и модель, вокалистка поп-группы "Восток". Исполняла эпизодические роли в кино, а также снималась в рекламе, но главным занятием женщины была музыка.
Публике группа "Восток" известна благодаря таким хитам, как «Миражи», «Танец жёлтых листьев», «До встречи», «Снежная королева».
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