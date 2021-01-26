Коронавирус даст передышку украинцам и исчезнет со временем

То, что мир после победы над пандемией и возвращения к нормальной жизни не будет прежним, уже не вызывает сомнений. Каких изменений стоит ждать и к чему готовиться уже сейчас, рассказал в интервью "Украинским Новостям" иммунолог Борис Донской.

По его прогнозам, уже летом коронавирус пойдет на спад, а украинцы получат коллективный иммунитет. Осенью возможные небольшие вспышки.

"К лету мы будем иметь уже коллективный иммунитет, к сожалению, мы его получим в глупый средневековый способ — мы все переболеем. Ну все, или не все, однако 2/3 будет достаточно, то есть мы будем иметь полноценную летальность от этой болезни. Скорее всего, летом заболеваемость пойдет на спад, а осенью — или вообще уже не будет новой вспышки, или будут только небольшие региональные вспышки. в мире будет это "колбасить" еще до конца года ", — говорит врач.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали 2779 новых заражений коронавирусом, поэтому на утро 26 января общее количество случаев достигло 1 197 107. Лидером по ежедневному приросту больных стала столица, а на Черниговщине зафиксировали только пять инфицирований.

COVID-19 привел к смерти 133 граждан (всего умерли уже 22 057), при этом сразу 12 538 человек смогли преодолеть болезнь (в общем вылечились 965 835).

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.