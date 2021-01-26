Украинские школьники вернулись в школы и должны помнить главные противоэпидемические правила
В Украине с 25 января возобновились занятия в школах, и дети снова вернулись в коллективы.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев в Facebook соблюдать важные противоэпидемические правила, чтобы школьникам не пришлось снова уходить на дистанционное обучение.
Виктор Ляшко перечислил основные правила для школьников, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом и гриппом:
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- Избегайте контакта с лицами, у которых есть проявления гриппозной инфекции
- Ограничьте посещение мест большого скопления людей
- Часто проветривайте помещение
- Часто мойте руки с мылом
- Не дотрагивайтесь до глаз, носа, рта немытыми руками
- Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий
- Прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу после использования нужно выбросить
- Если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии двух метров.
Он призвал напомнить детям про важность частого мытья рук, ношения маски в общественных местах и соблюдения физического дистанцирования за пределами класса.
Ранее он отметил, что в случае превышения показателей по гриппу, ОРВИ или коронавирусу - учебное заведение будут закрывать.
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
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