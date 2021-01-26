Достаточно соблюдать правила, чтобы быть здоровым

Украинские школьники вернулись в школы и должны помнить главные противоэпидемические правила

В Украине с 25 января возобновились занятия в школах, и дети снова вернулись в коллективы.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев в Facebook соблюдать важные противоэпидемические правила, чтобы школьникам не пришлось снова уходить на дистанционное обучение.



Виктор Ляшко перечислил основные правила для школьников, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом и гриппом:

Избегайте контакта с лицами, у которых есть проявления гриппозной инфекции

Ограничьте посещение мест большого скопления людей

Часто проветривайте помещение

Часто мойте руки с мылом

Не дотрагивайтесь до глаз, носа, рта немытыми руками

Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий

Прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу после использования нужно выбросить

Если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии двух метров.

Он призвал напомнить детям про важность частого мытья рук, ношения маски в общественных местах и соблюдения физического дистанцирования за пределами класса.

Ранее он отметил, что в случае превышения показателей по гриппу, ОРВИ или коронавирусу - учебное заведение будут закрывать.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.