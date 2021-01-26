Американская актриса Мэделин Петш, которая прославилась благодаря роли в сериале «Ривердейл», показала стройную фигуру в лифе

Мэделин является одной из самых популярных звезд сериала «Ривердейл». Благодаря уникальной внешности и изысканной одежде в пикантном стиле, девушка быстро завоевала сердца миллионов поклонников.

Примечательно, что в школьные годы Мэделин комплексовала из-за внешности – ее часто высмеивали одноклассники и критиковали сверстники. Сейчас же красотка украсила обложку журнала The Wishes Issue, который уже поступил в продажу.⠀⠀⠀

«В этом тоже есть покой, - отмечает актриса о пандемии в своем интервью для обложки, - знать о том, что мы все вместе проходим через это, это есть дух товарищества. Не говоря уже о тревоге, самое прекрасное, что я испытала в Лос-Анджелесе, - это понять, сколько людей собрались вместе, чтобы сражаться, и то, как сообщества объединяются таким мощным и действенным образом, действительно вселило в меня надежду наше будущее». – рассказала в интервью Петш.

На фото же девушка позировала в роскошном виде и даже не постеснялась показать бюст в полупрозрачном лифе. Фанаты ответили сразу:

«Роскошная девочка, нельзя останавливаться😍; Ты идеальна малышка😍 роковая королева; Ты такой идеальный, безумный малыш; новая фотосессия ???; вы потрясающая мэм; как всегда идеально 👑; Ты просто идеальна, так много соблазна ♥ ️👑; прекрасная девушка, просто королева».

В то же время зрители часто ставят под сомнение естественность внешности Петш и предполагают, что ее губы, волосы и ресницы – результат работы специалистов, а не ее собственный. Мэделин очень раздражается от подобных вопросов и жестко отмечает, что у нее все свое – волосы, губы, нос, цвет волос и даже ягодицы.

Однако наращенные ресницы и увеличенные губы пользователи Инстаграм заметили давно. Фанаты отмечают, что у Петш хорошо заметны небольшие валики над верхней губой, которые появляются при избыточном введении филлеров. К тому же, на более ранних фотографиях губы выглядят немного тоньше.