Украинская певица Санта Димопулос, которая победила на шоу "Танці з зірками" поделилась пикантными кадрами и откровениями

Как сообщает Politeka.net, отпуск звезды на Мальдивах уже закончился, но она продолжает выкладывать фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз красотка показалась фанатам в обтягивающем черном купальнике с бантиком на груди, который подчеркнул внушительный бюст. В таком курортном образе Санта Димопулос пощеголяла среди тропических деревьев и на периллах просторной террасы.

В своих сториз экс-участница "ВИА Гры" заявила, что у нее была сильная эмоциональная зависимость от мужчины, даже сейчас она весьма привязана к своему мужу. Санта призналась и в своих физических недостатках: "Растяжки есть, просто не заметные. Даже если приблизите фото, то увидите их на ягодице". Артистка также рассказала о сильном желании прыгнуть с парашютом.

"Моя мечта. Хочу здесь исполнить, хоть и муж запретил. Но я никогда не была послушной девочкой. Кто прыгал в Дубаи? Впечатления?", - поинтересовалась Димопулос у своих поклонников.

Ранее певица призналась в одном из сториз, что неоднократно хотела уехать из Украины. "Если бы не семья, я бы жила в разных местах по несколько лет", - сообщила Санта.

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