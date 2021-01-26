Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала смелый образ в платье с кружевами

Несколько дней назад Леся отправилась в отпуск на Мальдивы, откуда активно публикует довольно жаркие фото и не стесняется рассказать о плюсах роскошного отдыха. Телеведущая уже успела в деталях показать свой номер отеля и продемонстрировать несколько пикантных нарядов.

В этот раз в разделе Стори Никитюк рассказала о своей обновке – маленьком платье с принтом из крошечных розочек и вышивкой с кружевами на рукавах. При этом главной деталью стало декольте знаменитости, также обшитое кружевами и не скрывающее ее лифчик.

Леся приблизила камеру к себе, чтобы также показать свои украшения, которые надела этим вечером. Позировала Никитюк без макияжа и с распущенными волосами, что придало образу невинности и озорства, однако замеченный пользователями лиф сделал наряд чуть более откровенным.

Совсем недавно Леся Никитюк показала шикарный снимок, сделанный во время отдыха на Мальдивах, где звезда позировала в открытом купальнике на пляже, хвастаясь своими бесконечными ножками, стройной фигуркой и неповторимым пейзажем.

"Никогда не побывать на Мальдивах - преступление!!! Пахать, полететь на Мальдивы и потом год сидеть на мивине - тупость...",- написала звезда под своей публикацией, чем вызвала целую волну комментариев от украинцев.

Конечно, некоторые оценили и шикарный отдых телеведущей, и ее неповторимую внешность, над которой звезда усиленно работает в последнее время.

"А Леся-то пожарррр", "Шикарная фигура у вас, Леся Ивановна", "Как красиво", "Русалка", "Ох, эти ноги", "Видите? Дорого, отпуск слишком дорогой для простых смертных", - написали преданные фанаты Никитюк.

Напомним, Леся Никитюк на Мальдивах переплюнула Полякову и поиздевалась над украинцами: "Вся страна преступников..."

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