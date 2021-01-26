Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина впечатлила откровенным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка сделала репост картинки, на которой известный художник превратил ее в мультипликационного персонажа. На фото скромница Юлия предстала в весьма откровенном образе. Но учитывая тот факт, что девушка репостнула картинку, она пришлась ей по вкусу.

На картине Юлия позировала в пикантном кимоно с очень глубоким декольте и красных штанах. Бюст Саниной немного приукрасили, увеличив его на несколько размеров. Прелести певицы так и норовили выпрыгнуть наружу. Девушка сидела в позе лотоса, прикоснувшись к распущенным волосам.

В комментариях художнику, который специализируется на анимациях и дизайне, оставили массу приятных слов.

«Это очень красиво», «Это вау», «Офигеть, выглядит потрясающе», «Очень красивая», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что картинка была сделана в рамках арт-серии "Духовные Проводники". Художник изображал известных людей сидящими в позе лотоса. Кроме Саниной он создал картины с Тиной Кароль, Дмитрием Монатиком, Шарлиз Терон и другими звездами.

Напомним, что муж Саниной из "Танців з зірками" показал, как проводит время с сыном в отсутствии жены: "Юли не хватает".

Как сообщала Politeka, как выглядит необычный дом Юлии Саниной из "Танців з зірками", эксклюзивные кадры: "Цветы не выживают".

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