Співачка і вокалістка групи The Hardkiss Юлія Саніна показала, хто її вдома зустрічає після тривалого від'їзду
Свіжі кадри фіналістка шоу "Танці з зірками" опублікувала у своєму Особистому Instagram.
Судячи з відеоролика, у Юлії Саніної несподіване поповнення в родині.
Так, вокалістка групи The Hardkiss зняла, як в квартирі після від'їзду її зустрічає ласкавий щеня, який щосили виляв хвостом і облизував їй руку.
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"А хто мене зустрічає?! А хто мене зустрічає тут? Привіт, моя рибка! Боже, боже... Пищить так, маленька. Ой, ой, ой... Боже, йди до мене!",- емоційно коментувала Юлія Саніна зустріч з цуценям після свого від'їзду.
Раніше ми вже розповідали, що Юлія Саніна вперше за 12 років вирушила в подорож без свого чоловіка Валерія Бебко.
Це дуже засмутило співачку і вона поділилася новиною зі своїми шанувальниками в Instagram.
"Дивно дивні відчуття вперше за 12 років бути десь однією/ весь час інстинктивно обертаюся, щоб сказати йому «подивися, яка прикольна штуковина...", "Який вид..."Все таки, щасливими нас робить можливість поділитися своїми емоціями з кимось близьким", - розповідала раніше Саніна в мікроблозі.
Пізніше з'ясувалося, що Юлія Саніна вирушила в сонячну Колумбію.
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