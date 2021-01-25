Юлія Саніна з "Танців з зірками" разом з чоловіком показала свій просторий заміський будинок

Учасниця проекту "Танці з зірками" та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна провела екскурсію по своєму будинку для Катерини Осадчої і у програмі "Світське життя" розповіла про подробиці, пише Politeka.net.

Перша екскурсія по будинку Юлії Саніної вражає, адже вона зі своїм чоловіком Валерієм Бебко створила затишний і просторий куточок, де пара, а також їх син Даня, насолоджуються сімейним життям далеко від сторонніх.

Як розповіла Юлія Саніна, площа її будинку, де також є повністю обладнана студія звукозапису, займає близько 300 квадратних метрів.

Будинок у скандинавському стилі одночасно вражає і розкішшю і простотою: великі затишні кімнати з оригінальним оформленням, мінімум комфортних меблів і гарний сад зачаровують з першого погляду. Хоча, як стверджує Саніна, утримання такого будинку вимагає невеликої допомоги і раз на два тижні до них навідується помічниця, яка допомагає прибирати приміщення.

Крім того, до них приходь і садівник, який стежить за станом рослин в міні-саду. Там співачка вирощує різну зелень, а ще суницю, а ось квітами зірка не займається: "У мене квіти дохнуть. Я не знаю, чому! Нібито енергетика хороша, але квіти не виживають, тому я їх і не саджу",- розповідає Саніна.

На першому поверсі знаходиться простора кухня-студія, де Вал готує їжу. У цьому ж приміщенні знаходиться величезний коричневий диван і зона для ігор 5-річного Дані. Стіна над диваном прикрашена оригінальними панно з епоксидної смоли у формі кола: на одному зображена якась планета, а інша зроблена у вигляді розпеченої поверхні сковороди.

Також Саніна показала свята святих будинку - свою спальню і гардеробну. У невеликій кімнатці були розставлені туфлі та інше взуття, а також висіло вбрання співачки. Фанати змогли побачити і дитячу кімнату, де свій час проводить син зіркової пари.

У будинку, який будувався протягом трьох років, є звукозаписна студія, і вона, за словами чоловіка Юлії Саніної, при створенні обійшлася лише трохи дешевше, ніж будівництво самого будинку. Точну вартість зіркове подружжя так і не озвучило.

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