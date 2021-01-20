Чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко показав своє дозвілля з сином Данею

Поки солістка групи "The Hardkiss" Юлія Саніна милується красотами Колумбійського міста Медельїна і гуляє вулицями одна, її чоловік Валерій Бебко чекає дружину і розважає свого сина замість зіркової мами. Кадри з прогулянки він опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На знімках Валерія Бебко видно, як проходить ранок тата з сином Данею без Юлії Саніної. На першому кадрі продюсер групи "The Hardkiss" робить селфі з 5-річним хлопчиком, котрий притулився до тата і злегка посміхався на камеру. Попри сильний мороз Валерій Бебко позував без шапки або капюшона, зате надів теплу куртку.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Валерій Бебко (@val_bebko)

Також зірковий батько показав коротке відео про те, як проходять поїздки дані з батьком в машині. Під гучну рок-музику Валерій ритмічно гойдав головою і підспівував, поки син сидів з нудьгуючим обличчям на задньому сидінні. При цьому ТАТО використовував дещо містичну маску в Instagram, чому очі обох світилися потойбічним світлом.

Також Валерій Бебко порадував фанатів фотографіями красивих зимових пейзажів, знімком свого собаки і ароматним солодким сніданком.

На публікацію свого чоловіка тут же відгукнулася Юлія Саніна, ймовірно, сильно нудьгуючи без своєї сім'ї.

"Хочу до вас" - написала співачка в коментарях, на що Валерій Бебко відповів, що залишилося потерпіти ще трохи.

Шанувальники зіркової пари у своїх коментарях оцінили дозвілля тата і сина, а також відзначили, що Даня сумує за мамою.

"Видно, що "Бусінка" дуже за Юлею сумує", "Тільки Юлі не вистачає", "Клас", "Красиві і круті", "Від цих знімків на душі тепло", "Мати прилітає, а син - безповоротно сформований HARD", - відзначили користувачі.

Нагадаємо, що співачка Юлія Саніна зараз знаходиться в Сонячній Колумбії, де регулярно фотографується для своїх шанувальників. Нещодавно вона опублікувала знімки своєї прогулянки по місту в одних шортиках і написала, що їй сумно бути на відпочинку без своїх близьких.

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