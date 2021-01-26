Есть, на что посмотреть

Российская модель Анастасия Квитко, которая строит карьеру в США, впечатлила внушительными формами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свеженькое фото из повседневной жизни. Красотку сфотографировали на улице, когда она подходила к машине. На Насте были надеты светлые джинсы и кофточка. Одежда была настолько тесной, что аппетитные достоинства красотки так и норовили разорвать наряд.

Квитко встала таким образом, чтобы поклонники могли рассмотреть все ее прелести. Аппетитная пятая точка заняла внушительное место на фото. Также взгляд приковал огромный бюст модели. Тонкая талия сделала образ звезды незабываемым.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Насть огонь малышка», «Сейчас она вообще зазнается после таких слов», «Потрясающая дама», «Очень хорошо», «Супер», «Шары впечатляют», «Вы такое невероятно красивое благословение», «Красивая», «Шикарно и элегантно, любовь моя!», «Очень красивая, ты мне нравишься @anastasiya_kvitkо», - пишут пользователи сети.

Как известно, Анастасию Квитко благодаря ее необъятным формам прозвали российской версией Ким Кардашьян. Свою карьеру девушка начинала в Москве, но позже поняла, что ее формы больше ценятся за границей.

Напомним, что Анастасия Квитко сверкнула упругими "булочками", развернувшись спиной: "Королевская кровь".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко показала "широту души" в кофте с глубоким вырезом: "Надувные шарики".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко без белья в слишком тонком платье показала торчащую красоту: "Божественная женщина".