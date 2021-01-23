Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в запальному образі

На фото зірка позує в Білій тоненькій сукні, яка практично нічого не приховала. Анастасія залишила волосся розпущеним, взявшись за них однією рукою. Квітко спокусливо вигнулася і без сорому демонструвала пишний бюст, який прямо випирав з вбрання і можна побачити стирчить красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Супер", "Мабуть, вогонь", "Дуже добре", "Я люблю тебе", "Приголомшлива", "Спокуслива", "Дуже гарно", "Ось це спекотна дівчина", "Як чудові ці анастасії кожен день, але прекрасні", "Топ кішка звабна, гарна божественна жінка", "Привіт, гарна кішка, моя любов, богиня, гаряча, гарна, моя любов, ти гаряча", "У тебе мурашки по шкірі", "Яка гарна любов синиця".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко показала незвичайний домашній образ.

На одному з таких кадрів модель вирішила позувати в пікантному костюмі, що складається з крихітного топа без бретелей і коротких синіх шортів, більш нагадують білизну через розмір. Прийнявши вдалу позу на дивані, Квітко змогла підкреслити відразу і бюст, і тонку талію перед камерами.

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