Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в зажигательном образе

На фото звезда позирует в белом тоненьком платье, которое практически ничего не скрыло. Анастасия оставила волосы распущенными, взявшись за них одной рукой. Квитко соблазнительно выгнулась и без стыда демонстрировала пышный бюст, который прямо выпирал из наряда и можно увидеть торчащую красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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"Супер", "Пожалуй, огонь", "Очень хорошо", "Я люблю тебя", "Оглушающая", "Соблазнительная", "Очень красиво", "Вот это жаркая девушка", "Как восхитительные эти анастасии каждый день, но прекрасны", "Топ кошка соблазнительная, красивая божественная женщина", "Привет, красивая кошка, моя любовь, богиня, горячая, красивая, моя любовь, ты горячая", "У тебя мурашки по коже", "Какая красивая любовь синица".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко показала необычный домашний образ.

На одном из таких кадров модель решила позировать в пикантном костюме, состоящем из крошечного топа без бретелей и коротких синих шорт, более напоминающих белье из-за размера. Приняв удачную позу на диване, Квитко смогла подчеркнуть сразу и бюст, и тонкую талию перед камерами.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула упругими "булочками", развернувшись спиной

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