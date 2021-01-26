Первая в Украине "Холостячка" и актриса Ксения Мишина растаяла в объятиях своего избранника

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек проекта в Инстаграм появилось несколько фотографий с Ксенией Мишиной, которая стала главной героиней шоу «Холостячка». На фотографиях с проекта Ксения позировала в разных образах.

На последнем фото актриса в белом наряде, похожем на свадебный, растаяла в объятиях Александра Эллерта. Фото было сделано в финале шоу, когда Ксения делала свой выбор между двумя мужчинами.

«Какое фото Ксении понравилось больше всего? Пиши в комментариях свое мнение», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники шоу стали оставлять отзывы и комплименты звездной паре.

«Супер», «На всех фото по своему выглядит Ксю, симпатична по своему на каждом фото», «Все классные! Голосую, конечно за любовь! Номер 5», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ксения Мишина и Александр Эллерт стали парой после проекта «Холостячка». На пост-шоу они появились вместе. Сейчас парочка то и дело умиляет публику совместным досугом.

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