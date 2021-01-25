Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", потрясла постільними втіхами зі своїм обранцем Олександром Еллертом

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, чим вони з коханим займаються на відпочинку в Одесі.

Так, Мішина зняла їх з Еллертом ранкові забави. Актриса, будучи любителькою йоги та медитації, всіляко намагається долучити коханого до свого хобі.

"Добрий ранок, світ, наша йога", - підписані кадри.

Олександр і Ксенія постали на ліжку, причому в схожих нарядах - чорний верх і сірий низ, - намагаючись зробити стійку на голові. У якийсь момент поруч з ними з'явився 8-річний син актриси Платон.

"У них нічого не вийшло...", - констатував хлопчик на камеру.

Але Ксенія з обранцем нітрохи не засмутилися - парочка, навпаки, посміялася над своїми незграбними "трюками".

На наступних кадрах Мішина, яка вдосталь навеселилася, мабуть, вирішила віддячити Еллертові за старання, станцювавши перед ним в одному рушничку.

Дівчина стояла в отворі дверей балкона, так, щоб падаюче світло створило спокусливу картинку. Блиснувши стрункими ніжками, Ксенія повиляла стегнами, на що отримала у відповідь від здивованого Еллерта: "Спасибі..."

Раніше ми розповідали, що для переможця "Холостячки" Еллерта стало справжнім випробуванням підтримання смаків своєї коханої. Так, в одному з інтерв'ю він ділився своїми успіхами в медитації.

"Я поки що не настільки глибокий... але це вже увійшло в звичку. Перший тиждень був найважчим. Спочатку мене один дуже просунутий практик просто взяв "на слабо" - а ти спробуй і подивишся, що буде. Тепер у нас з Ксюшею це якийсь вечірній ритуал – ми разом сидимо і перед сном медитуємо", - розповідав Олександр.

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