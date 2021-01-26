Героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, як коханий-тиран допоміг їй стати успішною актрисою

До того, як знайти щастя з коміком Олександром Еллертом, красуня пережила кілька важких відносин, завдяки яким почала працювати над собою, передає Politeka.net. Зірка зважилася на особисті одкровення у своєму мікроблозі "Instagram".

За словами Ксенії, втікши від колишнього хлопця з дитиною на руках, вона мріяла стати актрисою, але раз по раз отримувала відмови на пробах. Після низки невдач дівчина впала у відчай і злякалася, що не зможе забезпечити маленького Платона. У цей момент з'явився новий молодий чоловік, який почав красиво доглядати і забезпечувати молоду актрису.

"Починаються щасливих пару місяців, в яких вдихаючи відчуття безпеки і турботи, просто не помічаю дзвіночків. Поступово я починаю відчувати, що щось йде не так. Приниження, образи під час сварок і аргументи, що я сама вивела його своєю поведінкою... Потім в хід пішли руки", - поділилася Мішина в своєму пості.

У підсумку партнер заважав Ксенії працювати, насильно утримував її вдома, коли потрібно було їхати на зйомки. Поліція ігнорувала прохання про допомогу, а ніхто більше не міг її врятувати. На щастя, знаменитість змогла втекти з цього пекла і тепер вдячна за випробування, які зробили її міцніше і впевненіше в собі.

"Зараз я кажу спасибі за такий шлях, за те, що змогла взяти відповідальність за своє життя, почала працювати над собою, багато вчитися", - підкреслила Мішина. - "Кожен день вчилася відчувати почуття вдячності за все, адже якби не ті випробування, хто знає, бачили б ви зараз на екранах таку Ксенію Мішину?".

Багато користувачів підтримали Ксенію в коментарях:

"Сумно і боляче. Знаю, що таке абьюз... Ксюша, ти розумничка! Захоплююся тобою"; "Ксюша, ти супер розумниця, даль, що довелося таке терпіти"; " Ти сильна, мудра і прекрасна! Я пишаюся тобою і рада, що ти подолала"; "Дуже трагічна історія".

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