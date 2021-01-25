Зірка шоу "Холостячка", актриса Ксенія Мішина показала, як розслабляється з сином Платоном
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася кадрами з відпочинку в своєму Instagram.
На фото можна побачити, як Ксенія і її малюк розслабляються в спа-готелі. Мішина розповіла, що під час участі в телепроекті їй довелося помандрувати по Україні, після чого вона вирішила неодмінно показати країну і Платону.
"Як же я щаслива, що сьогодні не потрібно їхати далеко, щоб отримати гарний, затишний, різноманітний вид відпочинку, та й якісний сервіс. Мені здається внутрішній туризм - це те, що обов'язково потрібно розвивати на державному рівні", - написала актриса.
На знімках вона з сином насолоджується відпочинком в джакузі, де вода підсвічена різними кольорами. Мішина виглядає дуже щасливою, а ось хлопчикові, судячи з усього, таке дозвілля не зовсім до душі. Примітно, що Олександра Еллерта на фото не було.
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Шанувальники Ксенії активно коментують її пост.
"Які милі повністю підтримую Вас щодо подорож по нашій рідній країні", "Ксюша ви велика молодець! Я дуже тобою пишаюся!", "Несамовиті. Ви з Платоном - одне обличчя. І як завжди улюблений жакузі", "Мама і синочок – чудові", - пишуть люди.
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