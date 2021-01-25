Зірка шоу "Холостячка", актриса Ксенія Мішина показала, як розслабляється з сином Платоном

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася кадрами з відпочинку в своєму Instagram.

На фото можна побачити, як Ксенія і її малюк розслабляються в спа-готелі. Мішина розповіла, що під час участі в телепроекті їй довелося помандрувати по Україні, після чого вона вирішила неодмінно показати країну і Платону.

"Як же я щаслива, що сьогодні не потрібно їхати далеко, щоб отримати гарний, затишний, різноманітний вид відпочинку, та й якісний сервіс. Мені здається внутрішній туризм - це те, що обов'язково потрібно розвивати на державному рівні", - написала актриса.

На знімках вона з сином насолоджується відпочинком в джакузі, де вода підсвічена різними кольорами. Мішина виглядає дуже щасливою, а ось хлопчикові, судячи з усього, таке дозвілля не зовсім до душі. Примітно, що Олександра Еллерта на фото не було.

Шанувальники Ксенії активно коментують її пост.

"Які милі повністю підтримую Вас щодо подорож по нашій рідній країні", "Ксюша ви велика молодець! Я дуже тобою пишаюся!", "Несамовиті. Ви з Платоном - одне обличчя. І як завжди улюблений жакузі", "Мама і синочок – чудові", - пишуть люди.

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