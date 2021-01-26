Юная дочка украинской телеведущей Ольги Фреймут опубликовала неоднозначный пост

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 14-летняя Злата Митчелл поделилась видео с курорта, а также отрывком короткого видео с Тик Тока, на котором она делала гримасы под музыку. Но особое внимание поклонников привлекли слова девушки, которые она оставила под видео.

«Делаю этот пост своим официальным видеостоком, просто пытаюсь опубликовать два моих лучших видео за 2021 год, чтобы не заострять внимание на том, что я чувствую сейчас... в любом случае, мы пройдем через это», - подписала видео девушка.

Кроме этого, Злата залила видео в сторис, написав, что они были сделаны в те моменты, где она «еще в мирном и хорошем эмоциональном состоянии». Что именно произошло в жизни подростка, она рассказывать не стала.

Как известно, Злата Митчелл – это старшая дочка Ольги Фреймут. Девочку она родила от британца, с которым встречалась, когда жила в Лондоне. Известно, что Злата увлекается танцами, она очень талантливая и усердная.

Ранее мы писали, что 38-летняя Ольга Фреймут поделилась совместным фото со своим мужем, генпродюсером "Нового канала" Владимиром Локотко.

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Как сообщала Politeka, скандальная Фреймут в прозрачной кофточке козырнула безупречной внешностью: «Я себе очень нравлюсь…».

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